Николсон оценил качества тренера "Спартака" Ваноли

Фото инстаграм Шамара Николсона

Форвард московского "Спартака" Шамар Николсон поделился мнением о наставнике команды Паоло Ваноли.

Напомним, что и футболист, и тренер присоединились к "красно-белым" в декабре прошлого года.

"Реально сильный тренер и очень приятный человек. Больше всего мне нравится, с какой страстью он работает", - сказал ямаец.

Под руководством Ваноли "Спартак" одержал две победы и потерпел одно поражение в трёх официальных матчах.

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