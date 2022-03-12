Николсон оценил качества тренера "Спартака" Ваноли
Фото инстаграм Шамара Николсона
Форвард московского "Спартака" Шамар Николсон поделился мнением о наставнике команды Паоло Ваноли.
Напомним, что и футболист, и тренер присоединились к "красно-белым" в декабре прошлого года.
"Реально сильный тренер и очень приятный человек. Больше всего мне нравится, с какой страстью он работает", - сказал ямаец.
Под руководством Ваноли "Спартак" одержал две победы и потерпел одно поражение в трёх официальных матчах.
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