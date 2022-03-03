Николсон - первый игрок "Спартака", оформивший хет-трик на "Открытие Арене"

Фото инстаграм "Спартака"

Форвард московского "Спартака" Шамар Николсон стал автором уникального достижения.

24-летний ямаец - первый футболист в истории "красно-белых", забивший три гола в одном матче на "Открытие Арене".

Напомним, что нападающий оформил хет-трик в домашней игре 1/8 финала Кубка России против "Кубани" (6:1).

Николсон перешёл в "Спартак" в декабре прошлого года за 8 миллионов евро.

Стоит отметить, что "Открытие Арена" введена в эксплуатацию в 2014 году.

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