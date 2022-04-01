Николсон стал лучшим игроком "Спартака" в марте

Фото: твиттер "Спартака"\Автор неизвестен

Нападающий московского "Спартака" Шамар Николсон стал лучшим футболистом красно-белых в марте по версии болельщиков, набрав 36% голосов.

В 4-х мартовских матчах он забил 4 мяча и отдал 1 ассист.

Второе место занял Зелимхан Бакаев (31% голосов), а третье - Квинси Промес (23%).

"Спасибо всем фанатам, выбравшим меня игроком месяца. Это звание имеет очень большое значение!

Буду продолжать усердно работать и отдавать все силы нашей команде. Надеюсь, это принесет хорошие результаты и счастье всей спартаковской семье", – прокомментировал это событие форвард.

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