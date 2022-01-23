Николсон высказался о России

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Николсон высказался о России

Фото: сайт "Спартака"\Автор неизвестен

Новоиспеченный нападающий московского "Спартака" Шамар Николсон сравнил климат в Ямайке и России.

– Ты приехал в Москву в разгар зимы. Что успел увидеть в Москве в такой холод?

– Я был на Таймс-сквер!

– На Красной площади?

– Да, точно. На Красной площади. Таймс-сквер – это Нью-Йорк. В тот вечер было очень холодно. Россия вообще холодная страна. Но знаете, после Ямайки я попал в Словению, и там тоже было заметно прохладнее, чем на родине.

На Ямайке всегда 30 градусов и солнце. Слово "зима" там ничего не значит. И после такого климата очутиться в Словении было непросто.

Но я привык. Все идет от головы. То же самое говорю себе сейчас: "Ок, я уже перешел в "Спартак". И я должен концентрироваться только на позитиве. Любые разговоры о холоде будут звучать как оправдание". Так что стараюсь мыслить позитивно, – отметил ямаец.

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