Николя Пепе - лучший игрок недели в Лиге Европы
Форвард "Арсенала" Николя Пепе стал лучшим футболистом 3-го тура группового этапа Лиги Европы.
24-летний нападающий забил два гола в матче с "Виторией Гимараэш" (3:2) за лондонский клуб и помог команде выиграть в этой встрече
За звание стать лучшим также боролись полузащитник "Селтика" Райан Кристи, игрок "Севильи" Франко Васкес и хавбек АЗ Уссама Идрисси.
В группе F "Арсенал" занимает 1 место, имея в активе 9 баллов.
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