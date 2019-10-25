Николя Пепе - лучший игрок недели в Лиге Европы

Форвард "Арсенала" Николя Пепе стал лучшим футболистом 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

24-летний нападающий забил два гола в матче с "Виторией Гимараэш" (3:2) за лондонский клуб и помог команде выиграть в этой встрече

За звание стать лучшим также боролись полузащитник "Селтика" Райан Кристи, игрок "Севильи" Франко Васкес и хавбек АЗ Уссама Идрисси.

В группе F "Арсенал" занимает 1 место, имея в активе 9 баллов.

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