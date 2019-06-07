Николя Пепе может сменить "Лилль" на "Интер"

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Николя Пепе может сменить "Лилль" на "Интер"

"Интер" заинтересован в нападающем "Лилля" Николя Пепе. Об этом информирует A Bola.

По данным источника, в покупке 24-летнего ивуарийца заинтересован новый главный тренер команды Антонио Конте. Трансферная стоимость футболиста - около 70-80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на форварда также нацелились "Бавария", ПСЖ, "Ливерпуль" и "Барселона".

В сезоне-2018/19 Пепе участвовал в 38 матчах в Лиги 1, забив 22 гола и сделав 11 ассистов.

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