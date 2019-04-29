Николя Пепе повторил достижение 57-летней давности

Вингер "Лилля" Николя Пепе поразил ворота "Нима" в матче 34-го тура Лиги 1.

Этот гол стал для 23-летнего футболиста 20-м в текущем розыгрыше чемпионата Франции.

Как сообщает Get French Football News, Пепе - первый за 57 лет ивуариец, забивший не менее 20 мячей в турнире в течение одного сезона.

Лидер "догов" повторил достижение Секу Туре, которому удалось столько отличиться в составе "Монпелье" в сезоне-1961/62.

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