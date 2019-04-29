Николя Пепе повторил достижение 57-летней давности
Вингер "Лилля" Николя Пепе поразил ворота "Нима" в матче 34-го тура Лиги 1.
Этот гол стал для 23-летнего футболиста 20-м в текущем розыгрыше чемпионата Франции.
Как сообщает Get French Football News, Пепе - первый за 57 лет ивуариец, забивший не менее 20 мячей в турнире в течение одного сезона.
Лидер "догов" повторил достижение Секу Туре, которому удалось столько отличиться в составе "Монпелье" в сезоне-1961/62.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|33
|84
|2
|Лилль
|34
|68
|3
|Лион
|34
|62
|4
|Сент-Этьен
|34
|59
|5
|Марсель
|34
|54
|6
|Монпелье
|33
|51
|7
|Ницца
|34
|51
|8
|Реймс
|34
|49
|9
|Ним
|34
|46
|10
|Страсбур
|34
|45
|11
|Ренн
|33
|43
|12
|Нант
|34
|43
|13
|Анжер
|34
|42
|14
|Бордо
|34
|38
|15
|Тулуза
|34
|36
|16
|Амьен
|34
|33
|17
|Монако
|33
|32
|18
|ФК Кан
|34
|29
|19
|Дижон
|34
|28
|20
|Генгам
|34
|24