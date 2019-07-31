Николя Пепе сфотографировался в футболке "Арсенала"



Ивуарийский нападающий "Лилля" Николя Пепе близок к переходу в "Арсенал".

В Twitter Fútbol francés появилось видео, где футболист позирует в футболке английского клуба.

Todo preparado por Nicolas Pépé.

pic.twitter.com/ntu46Ux7Zy — Fútbol francés (@FutbolFrancais) 30 июля 2019 г.

Ранее сообщалось, что "канониры" согласовали трансфер форварда за 80 миллионов евро. Зарплата Пепе в стане "канониров" может составить пять миллионов евро. В борьбе за игрока "Арсенал" опередил "Наполи".

24-‏летний Пепе выступает за "Лилль" с 2017 года. Всего он провел за французский клуб 79 матчей во всех турнирах, в которых забил 37 голов и отдал 17 результативных передач.

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