Николя Пепе в шаге от перехода в новый клуб

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Николя Пепе в шаге от перехода в новый клуб

Вингер "Лилля" Николя Пепе в ближайшее время станет игроком лондонского "Арсенала".

По информации L’Equipe, уже сегодня 24-летний ивуариец пройдёт медицинское обследование для "канониров".

После данной процедуры футболист заключит с английским клубом пятилетний контракт. За нападающего "Арсенал" заплатит 80 миллионов евро плюс бонусы.

Пепе выступал за "Лилль" с 2017 года, сыграл 79 матчей, забил 37 голов и сделал 17 ассистов.

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