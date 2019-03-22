Никто из игроков "Барселоны", невызванных в сборные, не пришел на добровольные тренировки

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде предложил футболистам, которые не были вызваны в сборные, провести несколько добровольных тренировок.

Однако как сообщает Record, ни один из футболистов команды не явился на базу клуба. Отметим, что вызов в сборную не получили Жерар Пике (завершил карьеру в Испании), Клеман Лангле (Франция), Малком (Бразилия) и Кевин-Принс Боатенг (Гана).

Напомним, что после 28 туров "Барселона" возглавляет турнирную таблицу Примеры, опережая "Атлетико" на 10 очков.

В рамках четвертьфинала Лиги Чемпионов каталонцы сыграют против "Манчестер Юнайтед".

Читайте также: В сети появилось изображение формы "Барселоны" на следующий сезон. | http://soccernews.ru