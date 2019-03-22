Никто из игроков "Барселоны", невызванных в сборные, не пришел на добровольные тренировки
Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде предложил футболистам, которые не были вызваны в сборные, провести несколько добровольных тренировок.
Однако как сообщает Record, ни один из футболистов команды не явился на базу клуба. Отметим, что вызов в сборную не получили Жерар Пике (завершил карьеру в Испании), Клеман Лангле (Франция), Малком (Бразилия) и Кевин-Принс Боатенг (Гана).
Напомним, что после 28 туров "Барселона" возглавляет турнирную таблицу Примеры, опережая "Атлетико" на 10 очков.
В рамках четвертьфинала Лиги Чемпионов каталонцы сыграют против "Манчестер Юнайтед".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|28
|66
|2
|Атлетико Мадрид
|28
|56
|3
|Реал Мадрид
|28
|54
|4
|Хетафе
|28
|46
|5
|Алавес
|28
|44
|6
|Севилья
|28
|43
|7
|Валенсия
|28
|40
|8
|Бетис
|28
|39
|9
|Атлетик Бильбао
|28
|37
|10
|Реал Сосьедад
|28
|36
|11
|Эйбар
|28
|35
|12
|Жирона
|28
|34
|13
|Эспаньол
|28
|34
|14
|Леганес
|28
|33
|15
|Леванте
|28
|31
|16
|Реал Вальядолид
|28
|29
|17
|Вильярреал
|28
|29
|18
|Сельта Виго
|28
|25
|19
|Райо Вальекано
|28
|23
|20
|Уэска
|28
|22