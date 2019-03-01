Никто не должен обсуждать команду и клуб: Ковач прокомментировал конфликт с Рафиньей

Теги рафинья феррейрабавария мюнхеннико ковач

Никто не должен обсуждать команду и клуб: Ковач прокомментировал конфликт с Рафиньей

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач рассказал, что думает о ссоре с защитником Рафиньей. Об этом сообщает Kicker.

Ранее игрок жаловался на то, что ему не хватает игрового времени в клубе. 

"Никто не должен обсуждать команду и клуб. Нельзя никому в открытой форме критиковать тренера. Я знаю, что игрок огорчается, когда мало играет. Но иногда бывает так, что что то говоришь на эмоциях, а потом жалеешь.

Мы уже поговорили с Рафиньей. Проблема решена, но подобное не должно так происходить", - сказал Ковач.

"Бавария" занимает 2 место турнирной таблицы, имея в активе 51 балл.

Не пропустите: "Бавария" близка к трансферу звезды "РБ Лейпцига"| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Валенсия" обыграла "Бетис" и прошла в финал Кубка Короля (видео гола)

"Валенсия" обыграла "Бетис" и прошла в финал Кубка Короля (видео гола)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 23 54
2 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 23 51
3 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 23 43
4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 23 42
5 Вольфсбург Вольфсбург 23 38
6 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 23 37
7 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 23 36
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 23 34
9 Вердер Бремен Вердер Бремен 23 32
10 Герта Герта 23 32
11 Майнц 05 Майнц 05 23 30
12 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 23 28
13 Фрайбург Фрайбург 23 27
14 Шальке Шальке 23 23
15 Аугсбург Аугсбург 23 18
16 Штутгарт Штутгарт 23 16
17 Ганновер 96 Ганновер 96 23 14
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 23 13
Полная таблица

топ-5 тегов