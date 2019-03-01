Никто не должен обсуждать команду и клуб: Ковач прокомментировал конфликт с Рафиньей

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач рассказал, что думает о ссоре с защитником Рафиньей. Об этом сообщает Kicker.

Ранее игрок жаловался на то, что ему не хватает игрового времени в клубе.

"Никто не должен обсуждать команду и клуб. Нельзя никому в открытой форме критиковать тренера. Я знаю, что игрок огорчается, когда мало играет. Но иногда бывает так, что что то говоришь на эмоциях, а потом жалеешь.

Мы уже поговорили с Рафиньей. Проблема решена, но подобное не должно так происходить", - сказал Ковач.

"Бавария" занимает 2 место турнирной таблицы, имея в активе 51 балл.

Не пропустите: "Бавария" близка к трансферу звезды "РБ Лейпцига"| http://soccernews.ru