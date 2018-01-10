Никто не может остановить Месси: отличный гол форварда на тренировке

Футболисты "Барселоны" продолжают подготовку к ответному матчу 1/8 финала Кубка Испании против "Сельты".

На одной из тренировок отличным голом отметился нападающий каталонцев Лионель Месси.

Видео: Классный мяч форварда.

В этом сезоне 30-летний Месси провел 26 матчей и забил 20 голов.

Матч "Барселона" - "Сельта" состоится 11 января и начнется в 23:30 мск.

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