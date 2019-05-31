Нил Леннон стал новым тренером "Селтика"

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Нил Леннон стал новым тренером "Селтика"

Нил Леннон официально стал новым главным тренером "Селтика". Об этом сообщает сайт шотландского клуба.

По данным источника, сегодня, 31 мая, руководство клуба подписало контракт с 47-летним специалистом. До этого он был исполняющим обязанности тренера, после того, как "Селтик" покинул Брендан Роджерс, чтобы возглавить "Лестер". 

Контракт рассчитан до 2020 года с опцией продления на год.

Напомним, что Леннон уже возглавлял "Селтик" с 2010-го по 2014-й годы, выиграв три чемпионских титула и два Кубка Шотландии.

А еще: "Селтик" стал обладателем Кубка Шотландии"| http://soccernews.ru
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