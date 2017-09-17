Нилмар не будет играть из-за депрессии

Теги сантос

Нилмар не будет играть из-за депрессииНападающий Нилмар временно не будет играть за "Сантос".

Как сообщает источник,в клубе удовлетворили  просьбу 33-летнего футболист.

Бразилец не может играть из-за лечения от депрессии. | http://soccernews.ru

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