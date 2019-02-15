"Ним" добыл победу над "Дижоном" и поднялся на девятое место в чемпионате Франции

В рамках 25-го тура чемпионата Франции "Ним" на своём поле взял верх над "Дижоном". "Крокодилы" забили по голу в каждом из таймов - отличились Тежи Саванье и Антонен Бобишон.

"Ним" – "Дижон" - 2:0

Голы: Саванье, 28 - 1:0, Бобишон, 83 - 2:0.

"Ним": Бернардони, Алакуш, Бриансон, Ландр, Ферри, Мауасса, Буанга (Рипар, 72), Саванье, Бобишон, Гийом (Алиуи, 57), Тиуб.

"Дижон": Аллен, Агерд, Хаддади, Лотоа, Шафик (Кулибали, 87), Бальмон (Квон Чхан Хун, 64), Марье, Абед, Слити, Тавареш, Каба (Саид, 72).

Удаление: Хаддади (89).

Благодаря этой победе "Ним" поднялся на девятое место в турнирной таблице Лиги 1, а "Дижон" остался на 17-й строчке.

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