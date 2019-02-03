"Ним" и "Монпелье" не выявили сильнейшего в 23-м туре Лиги 1
В рамках 23-го тура французской Лиги 1 "Ним" принимал "Монпелье". Хозяева забили быстрый гол, после чего старались сдерживать атаки более именитого соперника. "Паладины" безуспешно штурмовали оборонительные редуты "крокодилов" большую часть матча, добившись успеха лишь один раз в середине второго тайма.
"Ним" – "Монпелье" - 1:1
Голы: Ландр, 2 - 1:0, Делор, 73 - 1:1.
"Ним": Бернардони, Бриансон, Алакуш, Ландр, Ферри, Валль (Бобишон, 88), Саванье, Мауасса, Рипар, Тиуб (Буанга, 70), Алиуи (Гийом, 79).
"Монпелье": Лекомт, Илтон, Суарес (Самбия, 46), Конгре, Педру Мендеш, Скири, Ле Таллек, Молле (Шкулетич, 58), Ласн, Лаборд, Делор (Ристич, 89).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|20
|56
|2
|Лилль
|23
|46
|3
|Лион
|22
|40
|4
|Сент-Этьен
|22
|37
|5
|Монпелье
|22
|36
|6
|Страсбур
|22
|35
|7
|Реймс
|23
|34
|8
|Ницца
|23
|34
|9
|Ренн
|23
|33
|10
|Марсель
|22
|31
|11
|Ним
|23
|30
|12
|Бордо
|21
|28
|13
|Анжер
|23
|27
|14
|Тулуза
|23
|26
|15
|Нант
|22
|24
|16
|Дижон
|22
|20
|17
|ФК Кан
|22
|18
|18
|Монако
|23
|18
|19
|Амьен
|23
|18
|20
|Генгам
|22
|14