"Ним" и "Монпелье" не выявили сильнейшего в 23-м туре Лиги 1

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"Ним" и "Монпелье" не выявили сильнейшего в 23-м туре Лиги 1

В рамках 23-го тура французской Лиги 1 "Ним" принимал "Монпелье". Хозяева забили быстрый гол, после чего старались сдерживать атаки более именитого соперника. "Паладины" безуспешно штурмовали оборонительные редуты "крокодилов" большую часть матча, добившись успеха лишь один раз в середине второго тайма.

"Ним" – "Монпелье" - 1:1

Голы: Ландр, 2 - 1:0, Делор, 73 - 1:1.

"Ним": Бернардони, Бриансон, Алакуш, Ландр, Ферри, Валль (Бобишон, 88), Саванье, Мауасса, Рипар, Тиуб (Буанга, 70), Алиуи (Гийом, 79).

"Монпелье": Лекомт, Илтон, Суарес (Самбия, 46), Конгре, Педру Мендеш, Скири, Ле Таллек, Молле (Шкулетич, 58), Ласн, Лаборд, Делор (Ристич, 89).

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