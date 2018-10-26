"Ним" и "Сент-Этьен" сыграли вничью в матче 11-го тура чемпионата Франции

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"Ним" и "Сент-Этьен" сыграли вничью в матче 11-го тура чемпионата Франции

В рамках 11-го тура чемпионата Франции "Ним" и "Сент-Этьен" сильнейшего не выявили.

"Ним" – "Сент-Этьен" - 1:1

Голы: Кабелла, 1 - 0:1, Алиуи, 74 - 1:1.

"Ним": Бернардони, Бриансон, Алакуш (Буанга, 29), Ландр, Валль, Саванье, Мауасса, Рипар, Бозок (Депре, 89), Гийом (Алиуи, 70), Тиуб.

"Сент-Этьен": Рюффье, Перрен, Колодзейчак, Дебюши, Суботич, Норден (Салибур, 62), Сельнэс (Диуссе, 83), Монне-Паке (Дьони, 78), Кабелла, Хазри, Мвила.

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