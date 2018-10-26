"Ним" и "Сент-Этьен" сыграли вничью в матче 11-го тура чемпионата Франции
В рамках 11-го тура чемпионата Франции "Ним" и "Сент-Этьен" сильнейшего не выявили.
"Ним" – "Сент-Этьен" - 1:1
Голы: Кабелла, 1 - 0:1, Алиуи, 74 - 1:1.
"Ним": Бернардони, Бриансон, Алакуш (Буанга, 29), Ландр, Валль, Саванье, Мауасса, Рипар, Бозок (Депре, 89), Гийом (Алиуи, 70), Тиуб.
"Сент-Этьен": Рюффье, Перрен, Колодзейчак, Дебюши, Суботич, Норден (Салибур, 62), Сельнэс (Диуссе, 83), Монне-Паке (Дьони, 78), Кабелла, Хазри, Мвила.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|20
|56
|2
|Лилль
|22
|43
|3
|Лион
|22
|40
|4
|Сент-Этьен
|21
|36
|5
|Страсбур
|22
|35
|6
|Монпелье
|21
|35
|7
|Ницца
|22
|34
|8
|Марсель
|21
|31
|9
|Реймс
|22
|31
|10
|Ренн
|22
|30
|11
|Ним
|22
|29
|12
|Бордо
|21
|28
|13
|Тулуза
|22
|26
|14
|Анжер
|22
|24
|15
|Нант
|21
|23
|16
|Дижон
|21
|20
|17
|ФК Кан
|22
|18
|18
|Амьен
|22
|18
|19
|Монако
|22
|15
|20
|Генгам
|22
|14