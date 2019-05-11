"Ним" минимально обыграл "Монако"
"Ним" обыграл "Монако" в матче 36-го тура Лиги 1.
Победный гол на 9-й минуте забил Рено Рипарт.
"Ним" - "Монако" - 1:0.
Голы: Рипарт, 9 - 1:0
"Ним": Бернардони, Алакуш (Паки, 82), Бриансон, Мигель, Мауасса, Буанга, Ферри, Бобишон (Валль, 87), Саванье, Рипар, Тиуб (Алиуи, 90).
"Монако": Бенальо, Жемерсон, Глик, Налдо (Винисиус, 46), Балло, Рони Лопеш (Силла, 83), Головин (Шадли, 89), Желсон Мартинш, Адриен Силва, Сидибе, Фалькао
За два тура до окончания чемпионата "Монако" занимает 17 место в турнирной таблице Лиги 1. От зоны вылета команду отделяет четыре очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|36
|88
|2
|Лилль
|35
|69
|3
|Лион
|35
|63
|4
|Сент-Этьен
|36
|62
|5
|Монпелье
|36
|58
|6
|Марсель
|35
|55
|7
|Ницца
|35
|52
|8
|Ним
|35
|49
|9
|Реймс
|35
|49
|10
|Страсбур
|35
|46
|11
|Нант
|35
|46
|12
|Анжер
|36
|45
|13
|Ренн
|35
|45
|14
|Бордо
|35
|38
|15
|Тулуза
|35
|37
|16
|Амьен
|35
|34
|17
|Монако
|35
|33
|18
|ФК Кан
|35
|30
|19
|Дижон
|35
|28
|20
|Генгам
|35
|25