"Ним" минимально обыграл "Монако"

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"Ним" минимально обыграл "Монако"

"Ним" обыграл "Монако" в матче 36-го тура Лиги 1.

Победный гол на 9-й минуте забил Рено Рипарт. 

"Ним" - "Монако" - 1:0.

Голы: Рипарт, 9 - 1:0

"Ним": Бернардони, Алакуш (Паки, 82), Бриансон, Мигель, Мауасса, Буанга, Ферри, Бобишон (Валль, 87), Саванье, Рипар, Тиуб (Алиуи, 90).

"Монако": Бенальо, Жемерсон, Глик, Налдо (Винисиус, 46), Балло, Рони Лопеш (Силла, 83), Головин (Шадли, 89), Желсон Мартинш, Адриен Силва, Сидибе, Фалькао

За два тура до окончания чемпионата "Монако" занимает 17 место в турнирной таблице Лиги 1. От зоны вылета команду отделяет четыре очка.

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