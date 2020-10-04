"Ним" обыграл "Монпелье" в матче 6-го тура Лиги 1

"Ним" обыграл "Монпелье" в матче 6-го тура чемпионата Франции.

Победный гол забил форвард Рено Рипарт.

"Монпелье" - "Ним" - 0:1

Голы: Рипарт, 84 - 0:1

"Монпелье": Омлин, Суке (Самбия, 82), Конгре, Педру Мендеш (Мавидиди, 87), Ристич (Ойонго, 75), Ле Таллек (Шотар, 82), Ферри (Молле, 75), Саванье, Илтон, Делор, Лаборд.

"Ним": Рене, Мелинг, Бюрне, Ландр, Бриансон, Фомба, Кубас, До, Ферхат, Рипар, Денкей (Ру, 63).

"Монпелье" с 10 баллами занимает 5 место в турнирной таблице. В активе "Нима" 8 очков и 10 позиция.

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