"Ним" обыграл "Монпелье" в матче 6-го тура Лиги 1
"Ним" обыграл "Монпелье" в матче 6-го тура чемпионата Франции.
Победный гол забил форвард Рено Рипарт.
"Монпелье" - "Ним" - 0:1
Голы: Рипарт, 84 - 0:1
"Монпелье": Омлин, Суке (Самбия, 82), Конгре, Педру Мендеш (Мавидиди, 87), Ристич (Ойонго, 75), Ле Таллек (Шотар, 82), Ферри (Молле, 75), Саванье, Илтон, Делор, Лаборд.
"Ним": Рене, Мелинг, Бюрне, Ландр, Бриансон, Фомба, Кубас, До, Ферхат, Рипар, Денкей (Ру, 63).
"Монпелье" с 10 баллами занимает 5 место в турнирной таблице. В активе "Нима" 8 очков и 10 позиция.
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