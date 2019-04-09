"Ним" переиграл "Ренн" в матче Лиги 1

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"Ним" переиграл "Ренн" в матче Лиги 1

"Ним" обыграл "Ренн" в матче 27-го тура Лиги 1.

В составе победителей голами отметились Рено Рипар, Дени Буанг и Антонен Бобишон. У гостей единственный мяч в ворота отправил Адриен Эну.

"Ним" - "Ренн" - 3:1 (1:1)

Голы: Рипар, 24 - 1:0, Юну, 40 - 1:1, Буанга, 55 - 2:1, Бобишон, 72 - 3:1. 

"Ним": Бернардони, Мигель, Бриансон, Либой, Ферри, Саванье, Буанга, Тиуб (Гийом, 85), Бобишон (Валлс, 79), Рипар, Алиуи.

"Ренн": Коубек, Мексер, Траоре, Желен, Ниамси, Думбья (Камавинга, 66), Бен Арфа, Андре, Юну, Буриго, Дель Кастильо.

"Ним", имея в активе 43 очка, занимает 10 место в турнирной таблице чемпионата Франции. "Ренн" с 42 баллами расположился на 11-й строчке. 

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