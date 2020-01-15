"Ним" уступил "Ренну", "Амьен" сыграл вничью с "Реймсом"

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"Ним" уступил "Ренну", "Амьен" сыграл вничью с "Реймсом"

Представляем результаты матчей перенесенных матчей французской Лиги 1.

12-й тур

"Ним" - "Ренн" 0:1

Гол: Юну, 64 - 0:1

"Ним": Бернардони, Мигель, Алакуш, Мартинес, Бриансон (Ландр, 48), Филиппото, До, Ферхат, Фомба (Дульевич, 76), Рипар (Денкей, 71), Валль.

"Ренн": Менди, Да Сильва, Траоре, Ньяньон, Мауасса, Леа Силики, Камавинга, Юну (Гбоо, 80), Те (Буриго, 71), Рафинья, Ньянг (Сьебатшо, 81).   


16-й тур

"Амьен" - "Реймс" 1:1

Голы: Кутеса, 45 - 0:1, Конате, 54 - 1:1

"Амьен": Гюртнер, Калабрези, Дибасси, Шеджу, Жалле, Ньяоре (Монкондюи, 46), Зунгу (Бодмер, 80), Мендоса (Отеро, 46), Диабате, Гирасси, Конате.

"Реймс": Райкович, Конан, Дисаси, Абдельхамид, Фоке, Мунеци, Дингоме, Кутеса (Нкада, 71), Думбия (Камара, 80), Кассама, Диа (Хен Чжун Сук, 90).

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