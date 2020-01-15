"Ним" уступил "Ренну", "Амьен" сыграл вничью с "Реймсом"
Представляем результаты матчей перенесенных матчей французской Лиги 1.
12-й тур
"Ним" - "Ренн" 0:1
Гол: Юну, 64 - 0:1
"Ним": Бернардони, Мигель, Алакуш, Мартинес, Бриансон (Ландр, 48), Филиппото, До, Ферхат, Фомба (Дульевич, 76), Рипар (Денкей, 71), Валль.
"Ренн": Менди, Да Сильва, Траоре, Ньяньон, Мауасса, Леа Силики, Камавинга, Юну (Гбоо, 80), Те (Буриго, 71), Рафинья, Ньянг (Сьебатшо, 81).
16-й тур
"Амьен" - "Реймс" 1:1
Голы: Кутеса, 45 - 0:1, Конате, 54 - 1:1
"Амьен": Гюртнер, Калабрези, Дибасси, Шеджу, Жалле, Ньяоре (Монкондюи, 46), Зунгу (Бодмер, 80), Мендоса (Отеро, 46), Диабате, Гирасси, Конате.
"Реймс": Райкович, Конан, Дисаси, Абдельхамид, Фоке, Мунеци, Дингоме, Кутеса (Нкада, 71), Думбия (Камара, 80), Кассама, Диа (Хен Чжун Сук, 90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|19
|46
|2
|Марсель
|20
|41
|3
|Ренн
|19
|33
|4
|Нант
|20
|32
|5
|Лилль
|20
|31
|6
|Монпелье
|20
|30
|7
|Лион
|20
|29
|8
|Монако
|19
|29
|9
|Анжер
|20
|29
|10
|Реймс
|19
|28
|11
|Ницца
|20
|28
|12
|Страсбур
|20
|27
|13
|Бордо
|20
|26
|14
|Брест
|20
|25
|15
|Сент-Этьен
|20
|25
|16
|Дижон
|20
|21
|17
|Метц
|20
|20
|18
|Амьен
|19
|17
|19
|Ним
|19
|15
|20
|Тулуза
|20
|12