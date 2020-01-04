"Ним" в серии пенальти одолел "Тур" и другие результаты 1/32 финала Кубка Франции

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"Ним" в серии пенальти одолел "Тур" и другие результаты 1/32 финала Кубка Франции

Представляем результаты матчей 1/32 финала Кубка Франции.

"Тур" - "Ним" 2:2, по пенальти - 2:4

Голы: Бриансон, 24 - 0:1, Да Силва, 38 - 1:1, Рипар (пен), 51 - 1:2, Камара, 65 - 2:2


"Стад Бриошен" - "Гонфревиль" 1:1, по пенальти - 3:4


"Бельфор" - "Монсо" 3:0


"Ангулем" - "Шаллан" 3:1


"Конзоля Марсель" - "Родез" 2:1


"Ред Стар" - "Шамбли" 2:1

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