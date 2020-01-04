"Ним" в серии пенальти одолел "Тур" и другие результаты 1/32 финала Кубка Франции
Представляем результаты матчей 1/32 финала Кубка Франции.
"Тур" - "Ним" 2:2, по пенальти - 2:4
Голы: Бриансон, 24 - 0:1, Да Силва, 38 - 1:1, Рипар (пен), 51 - 1:2, Камара, 65 - 2:2
"Стад Бриошен" - "Гонфревиль" 1:1, по пенальти - 3:4
"Бельфор" - "Монсо" 3:0
"Ангулем" - "Шаллан" 3:1
"Конзоля Марсель" - "Родез" 2:1
"Ред Стар" - "Шамбли" 2:1
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|17
|42
|2
|Марсель
|18
|35
|3
|Лилль
|18
|31
|4
|Ренн
|17
|30
|5
|Нант
|18
|29
|6
|Реймс
|17
|27
|7
|Бордо
|18
|26
|8
|Лион
|18
|25
|9
|Монако
|17
|25
|10
|Анжер
|18
|25
|11
|Сент-Этьен
|18
|25
|12
|Монпелье
|18
|24
|13
|Страсбур
|18
|24
|14
|Ницца
|18
|24
|15
|Брест
|18
|22
|16
|Дижон
|18
|17
|17
|Амьен
|17
|17
|18
|Метц
|18
|16
|19
|Ним
|17
|12
|20
|Тулуза
|18
|12