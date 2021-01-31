"Ниндзя". Ибрагимович отметился каратистским голом на тренировке "Милана"

Теги златан ибрагимовичмилан

"Ниндзя". Ибрагимович отметился каратистским голом на тренировке "Милана"

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович забил красивый гол на тренировке клуба, отправив мяч в ворота каратистским ударом.

"Ниндзя", - написал Ибрагимович на странице в своем Instagram.

В нынешнем сезоне 39-летний Ибрагимович провел за "Милан" 16 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Ибрагимовичу грозит 10-матчевая дисквалификация. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Дзюба и Лунев прибыли на сбор "Зенита" после выздоровления

Дзюба и Лунев прибыли на сбор "Зенита" после выздоровления

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов