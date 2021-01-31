"Ниндзя". Ибрагимович отметился каратистским голом на тренировке "Милана"

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович забил красивый гол на тренировке клуба, отправив мяч в ворота каратистским ударом.

"Ниндзя", - написал Ибрагимович на странице в своем Instagram.

В нынешнем сезоне 39-летний Ибрагимович провел за "Милан" 16 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Ибрагимовичу грозит 10-матчевая дисквалификация. | http://soccernews.ru