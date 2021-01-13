Нисимура хочет вернуться в ЦСКА
Японский нападающий московского ЦСКА Такума Нисимура, выступающий за "Вегалта Сэндай" на правах аренды, сообщил, что он надеется вернутся в российский клуб.
"Если мне дадут шанс, я бы попробовал еще раз. Хочу показать себя! Мне очень нравится клуб, импонирует стиль Гончаренко — с удовольствием поработал бы с ним снова. Я понимаю, что конкуренция серьезная. Но когда я вернусь в ЦСКА, то буду к ней готов. Гончаренко был очень добр ко мне, я благодарен ему за все", — приводит слова Нисимуры Sport24.
Нисимура перешел в ЦСКА летом 2018 года из "Вегалта Сэндай" за один миллион евро. Всего он провел за "армейцев" 23 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Контракт 24-летнего форварда с ЦСКА действует до лета 2022 года.
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