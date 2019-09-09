Нисимура помог ЦСКА разгромить "Арарат"

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Нисимура помог ЦСКА разгромить "Арарат"

ЦСКА разгромил московский "Арарат" в товарищеском матче.

В составе красно-синих хет-трик оформил Такума Нисимура, также в составе победителей голами отметились Кроме него голами также отметились Максим Елеев, Константин Марадишвили и Лукас Сантос, который сегодня дебютировал за "армейцев".

ЦСКА - Арарат - 6:0 (3:0)

Голы: Нисимура, 20 - 1:0, Елеев, 22 - 2:0, Марадишвили, 28 - 3:0, Нисимура, 47 (с пенальти) - 4:0, Лукас Сантос, 63 - 5:0, Нисимура, 65 - 6:0.

ЦСКА: Помазун (Тороп, 74), Гогуа, Шарлия, Елеев, Карпов, Лукас Сантос (Востриков, 66), Тикнизян, Марадишвили, Крачковский (Н’Диай, 70), Нисимура, Янов (Пряхин, 70).

"Арарат": Григорян (Власов, 46), Феофилактов (Урхов, 46), Дмитриев (Храмов, 46), Андямов (Ламанов, 46), Новичков (Имедашвили, 46), Моргунов (Кодзаев, 46), Забродин (Будинов, 46), Ахмаев (Паштов, 46), Грузнов (Мурадов, 46), Новиков (Ярошенко, 46), Джикия (Батяев, 46).

В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает 4 место, набрав 16 баллов. 15 сентября "армейцы" сыграют с "Тамбовом" в рамках 9-го тура чемпионата России.

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