Нисимура помог ЦСКА разгромить "Арарат"
ЦСКА разгромил московский "Арарат" в товарищеском матче.
В составе красно-синих хет-трик оформил Такума Нисимура, также в составе победителей голами отметились Кроме него голами также отметились Максим Елеев, Константин Марадишвили и Лукас Сантос, который сегодня дебютировал за "армейцев".
ЦСКА - Арарат - 6:0 (3:0)
Голы: Нисимура, 20 - 1:0, Елеев, 22 - 2:0, Марадишвили, 28 - 3:0, Нисимура, 47 (с пенальти) - 4:0, Лукас Сантос, 63 - 5:0, Нисимура, 65 - 6:0.
ЦСКА: Помазун (Тороп, 74), Гогуа, Шарлия, Елеев, Карпов, Лукас Сантос (Востриков, 66), Тикнизян, Марадишвили, Крачковский (Н’Диай, 70), Нисимура, Янов (Пряхин, 70).
"Арарат": Григорян (Власов, 46), Феофилактов (Урхов, 46), Дмитриев (Храмов, 46), Андямов (Ламанов, 46), Новичков (Имедашвили, 46), Моргунов (Кодзаев, 46), Забродин (Будинов, 46), Ахмаев (Паштов, 46), Грузнов (Мурадов, 46), Новиков (Ярошенко, 46), Джикия (Батяев, 46).
В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает 4 место, набрав 16 баллов. 15 сентября "армейцы" сыграют с "Тамбовом" в рамках 9-го тура чемпионата России.
Не пропустите: Акинфеев объяснил, почему он не покидает ЦСКА| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Сборная России сыграет в красной форме в матче с Казахстаном
-
Нисимура помог ЦСКА разгромить "Арарат"
-
Мартинес ярко высказался о Лукаку
-
Марадона рассказал, как учил Месси быть штрафные
-
1
Стало известно, какой клуб тратит больше всего на трансферы
-
Дзюба обратился к болельщикам перед отборочным матчем с Казахстаном
-
4
Сарри ждет от Роналду 40 забитых голов за сезон
-
Рамос назвал свою цель в сборной Испании
-
Савичев стал лучшим тренером ФНЛ в августе
-
Кикнадзе рассказал, почему "Локомотив" не купил Шюррле
-
Выяснилось, благодаря кому Погба остался в "Манчестер Юнайтед"
-
Сантос сегодня дебютирует за ЦСКА
-
Роуз сказал, что счастлив быть в "Тоттенхэме"
-
Бонуччи заявил, что не будет извиняться перед Карапетяном
-
Депай хочет покинуть "Лион"
-
Умтити прокомментировал связанные с ним трансферные слухи
-
Ионов рассказал об ожиданиях от матча с Казахстаном
-
"Интер" опубликовал фотографии нового резервного комплекта игровой формы
-
Главный тренер Казахстана поделился ожиданиями от отборочного матча Евро-2020 с Россией
-
3
Кейн заявил, что никогда не симулирует, чтобы заработать пенальти
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4