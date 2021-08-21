"Нижний Новгород" арендовал нападающего "Рубина"

Фото сайт "Нижнего Новгорода"

"Нижний Новгород" на своём официальном сайте объявил о переходе форварда "Рубина" Кирилла Косарева.

20-летний футболист сменил команду на правах аренды, которая рассчитана до конца нынешнего сезона.

Косарев выступает за "Рубин" с лета 2020 года, сыграл 4 матча и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 350 тысяч евро.

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков знаком с нападающим по совместной работе в юношеской сборной России и "Томи".

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