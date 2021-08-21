"Нижний Новгород" арендовал нападающего "Рубина"
"Нижний Новгород" на своём официальном сайте объявил о переходе форварда "Рубина" Кирилла Косарева.
20-летний футболист сменил команду на правах аренды, которая рассчитана до конца нынешнего сезона.
Косарев выступает за "Рубин" с лета 2020 года, сыграл 4 матча и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 350 тысяч евро.
Главный тренер "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков знаком с нападающим по совместной работе в юношеской сборной России и "Томи".
Не пропустите: "Рубин" исключил из заявки Хвичу: комментарий клуба. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
В Госдуме назвали два варианта развития сборной России
-
Халк попал в сборную недели Кубка Либертадорес
-
Официально: "Милан" арендовал Флоренци
-
Ндомбеле выбирает между Испанией и Германией
-
Впервые за 4,5 года Мбаппе забил головой в матче чемпионата Франции
-
Экс-хавбек "Манчестер Юнайтед" обвиняется в мошенничестве в крупном размере
-
ПСЖ теряет Икарди
-
"Тоттенхэм" нацелился на защитника "Гранады"
-
"Нижний Новгород" арендовал нападающего "Рубина"
-
1
Месси и Неймар прилетели в Барселону в гости к бывшему одноклубнику
-
"Алавес" усилился экс-форвардом "Оренбурга"
-
"Милан" избавился от старшего брата Доннаруммы
-
Сборная Венесуэлы осталась без главного тренера
-
Почеттино рассказал, когда Месси может дебютировать за ПСЖ
-
"Спартак" определил шесть кандидатов на замену Жиго
-
Мориба репостнул загадочную цитату на фоне слухов о будущем в "Барселоне"
-
Главные новости дня: 20 августа
-
"Барселона" отправит Педри в отпуск
-
ЦСКА нацелился на форварда сборной Гваделупы
-
1
Экс-игрок "Барселоны" Тодибо: "Нам запрещали трогать Месси на тренировках"