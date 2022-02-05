"Нижний Новгород" арендовал вратаря "Зенита"
"Нижний Новгород" на своём официальном сайте объявил о переходе голкипера "Зенита" Никиты Гойло.
23-летний футболист сменил команду на правах аренды с опцией последующего выкупа.
Новичок "Нижнего Новгорода" взял себе 13-й игровой номер.
Рыночная стоимость Гойло оценивается в 250 тысяч евро. За основную команду "Зенита" он не сыграл ни одного матча.
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