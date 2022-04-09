"Нижний Новгород" упустил ничью с "Динамо", а "Химки" обыграли ЦСКА

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"Нижний Новгород" упустил ничью с "Динамо", а "Химки" обыграли ЦСКА

Фото: твиттер ЦСКА\Автор неизвестен

Состоялось два матча 24-го тура РПЛ.

"Нижний Новгород" - "Динамо" - 0:1

Голы: Гоцук (автогол), 87 - 0:1.

"Химки" - ЦСКА - 2:4

Голы: Садыгов, 9 - 1:0, Ушаков, 32 - 1:1, Языджи (пен), 44 - 1:2, Руденко, 54 - 2:2, Сабович, 80 - 3:2, Руденко, 86 - 4:2.

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