"Нижний Новгород" хочет усилиться игроками "Зенита"
Фото: инстаграм Одоевского/Автор неизвестен
"Нижний Новгород" планирует в зимнее трансферное окно усилиться двумя футболистами петербургского "Зенита", сообщает "Матч ТВ".
По информации источника, "Нижний" заинтересован в аренде голкипера Даниила Одоевского и полузащитника Кирилла Кравцова.
Отмечается, что окончательное решение по поводу заключения этой сделки чемпионы России примут только после первого зимнего сбора, так как главный тренер петербуржцев Сергей Семак хотел бы еще поработать с этими игроками.
Генеральный директор "Нижнего Новгорода" Равиль Измайлов подтвердил данную информацию.
"Мы делаем предложения по возможности аренды и развития молодых футболистов многим клубам. Что касается Одоевского и Кравцова, думаю, они помогут "Нижнему Новгороду". Это перспективные и интересные ребята. Предложения "Зениту" пока не делали. Мы заинтересованы и ведем переговоры", – сказал Измайлов.
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