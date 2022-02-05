"Нижний Новгород" купил норвежского вингера

Фото сайт "Нижнего Новгорода"

"Нижний Новгород" на своём официальном сайте объявил о переходе правого нападающего "Мьендалена" Ларса Олдена Ларсена.

23-летний футболист заключил с дебютантом РПЛ контракт до 2025 года. Сумма трансфера - 400 тысяч евро.

Ларсен в составе "Мьендалена" сыграл 61 матч, забил 8 голов и сделал 5 ассистов.

"Нижний Новгород" набрал 19 очков в 18 турах РПЛ и занимает 13-е место в таблице РПЛ.

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