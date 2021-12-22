"Нижний Новгород" может подписать Жиркова
Фото: инстаграм Жиркова/Автор неизвестен
Генеральный директор "Нижнего Новгорода" Равиль Измайлов поделился деталями переговоров клуба с российский экс-хавбеком "Челси" и "Зенита" Юрием Жирковым.
"Да, наш клуб действительно заинтересован Жирковым. Мы сделали предложение Юрию, он пока думает. Ведём переговоры с игроком и надеемся на положительный исход", — приводит слова Измайлова "Спорт-экспресс".
В данный момент Жирков находится в статусе свободного агента с 1 июля 2021 года, когда подошел к концу его контракт с "Зенитом".
Ранее футболист уже заявил, что завершит профессиональную карьеру в том случае, если не получит предложений от клубов в зимнее трансферное окно.
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