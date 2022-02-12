"Нижний Новгород" объявил о переходе ангольского вингера
Фланговый нападающий Милсон перешёл из "Маритиму" в "Нижний Новгород", сообщает официальный сайт клуба.
22-летний футболист перешёл в российскую команду на правах свободного агента.
Ангольский вингер заключил с дебютантом РПЛ контракт до июня 2024 года.
В составе "Маритиму" Милсон сыграл 32 матча, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость – 200 тысяч евро.
Не пропустите: "Нижний Новгород" объявил об аренде хавбека "Зенита". | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Аль-Ахли" - бронзовый призёр клубного чемпионата мира
-
"Кадис" и "Сельта" сильнейшего не выявили в 24-м туре Ла Лиги
-
Роналду не забивает в 6 матчах подряд. Это его худшая серия с 2009 года
-
"Реал" может летом продать Родриго
-
"Манчестер Юнайтед" упустил победу над "Саутгемптоном", Роналду снова не забил
-
Быстров указал на трансферную ошибку "Зенита"
-
Вице-президент "Вест Хэма": "Я шокирована поведением Зума. Оштрафовали его на максимально возможную сумму"
-
Бэйл сыграет за "Реал" впервые с августа
-
В "Барселоне" уверены в попадании в Лигу Чемпионов по итогам сезона
-
"Нижний Новгород" объявил о переходе ангольского вингера
-
Adidas хочет сотрудничать с Холандом, к переговорам привлекли Зидана
-
"Манчестер Юнайтед" теряет Кавани
-
У Месси 10 голевых действий в последних 10 матчах за ПСЖ
-
Коноплянка выбрал игровой номер в "Краковии" в честь Роналдиньо
-
"Краснодар" уверенно победил "Мальме" в товарищеском матче
-
В "Барселоне" исключили продажу воспитанников клуба
-
Сергей Ребров шестой месяц подряд признан лучшим тренером чемпионата ОАЭ
-
1
Месси получил низкую оценку от L’Equipe за матч с "Ренном", несмотря на ассист
-
Кавани стремится в Ла Лигу
-
Селезнёв праздновал Новый год с игроком "Зенита"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14