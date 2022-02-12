"Нижний Новгород" объявил о переходе ангольского вингера

Фото сайт "Нижнего Новгорода"

Фланговый нападающий Милсон перешёл из "Маритиму" в "Нижний Новгород", сообщает официальный сайт клуба.

22-летний футболист перешёл в российскую команду на правах свободного агента.

Ангольский вингер заключил с дебютантом РПЛ контракт до июня 2024 года.

В составе "Маритиму" Милсон сыграл 32 матча, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость – 200 тысяч евро.

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