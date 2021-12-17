"Нижний Новгород" объявил об уходе четырёх футболистов

Пресс-служба "Нижнего Новгорода" сообщила о прекращении сотрудничества с четырьмя игроками.

Состав дебютанта РПЛ покинули Андрей Синицын, Петрюс Бумаль, Павел Могилевец и Артём Галаджан.

Нижегородский клуб поблагодарил указанных футболистов и пожелал им удачи в дальнейшей карьере.

Напомним, что команда ушла на зимнюю паузу на 13-м месте в таблице РПЛ. Они набрали 19 очков в 18 турах.

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