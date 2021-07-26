"Нижний Новгород" обыграл "Сочи" в первом туре РПЛ

Фото: инстаграм "Сочи"/Автор неизвестен

Новичок российской премьер-лиги "Нижний Новгород" в первом туре минимально обыграл "Сочи" со счетом 1:0.

"Нижний Новгород" — "Сочи" — 1:0 (0:0)

Гол: Горбунов, 69.

"Нижний Новгород": Нигматуллин, Козлов, Гоцук, Гогличидзе (Ткачук, 60), Каккоев, Масоэро, Сапета, Калинский, Шарипов (Горбунов, 68), Балай, Галаджан (Сулейманов, 62).

"Сочи": Заболотный, Терехов, Маргасов (Павлов, 85), Цаллагов, Заика (Ангбан, 60), Барач, Прохин, Родригу, Бурмистров (Попов, 72), Нобоа, Воробьев (Барсов, 60. Дуганджич, 85).

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