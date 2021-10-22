"Нижний Новгород" обзавёлся новым спонсором из системы "Газпрома"
"Нижний Новгород" на своём официальном сайте объявил о начале сотрудничества с ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород".
Футбольный клуб и компания заключили контракт до завершения сезона 2021/22. Дочка "Газпрома" на этот период станет спонсором команды РПЛ.
"Финансовая поддержка будет направлена на развитие клуба и академии. Кроме того, в рамках партнёрского соглашения планируется реализация совместных благотворительных акций, а также проекты по поддержке детского спорта", - говорится в пресс-релизе.
"Нижний Новгород" заработал 14 очков в 11 турах чемпионата и занимает 10-е место в таблице.
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