"Нижний Новгород" обзавёлся новым спонсором из системы "Газпрома"

Фото сайт "Нижнего Новгорода"

"Нижний Новгород" на своём официальном сайте объявил о начале сотрудничества с ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород".

Футбольный клуб и компания заключили контракт до завершения сезона 2021/22. Дочка "Газпрома" на этот период станет спонсором команды РПЛ.

"Финансовая поддержка будет направлена на развитие клуба и академии. Кроме того, в рамках партнёрского соглашения планируется реализация совместных благотворительных акций, а также проекты по поддержке детского спорта", - говорится в пресс-релизе.

"Нижний Новгород" заработал 14 очков в 11 турах чемпионата и занимает 10-е место в таблице.

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