"Нижний Новгород" подтвердил интерес к Глушакову
Фото сайт РПЛ
Заместитель генерального директора "Нижнего Новгорода" по трансферной политике Игорь Кудряшов прокомментировал слухи об интересе клуба к хавбеку "Химок" Денису Глушакову.
"Да, мы действительно интересуемся Глушаковым. Однако никаких переговоров пока не было. Клуб ждет назначения главного тренера, исходя из его интересов будут трансферы и продления контрактов. Для клуба Денис интересен", - приводит слова Кудряшова "Спорт-Экспресс".
Напомним, что в следующем сезоне "Нижний Новгород" будет выступать в РПЛ.
В прошедшем сезоне на счету Глушакова три гола и одна результативная передача в 17 играх.
Читайте также: "Химки" предложили Глушакову продлить контракт. | http://soccernews.ru
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