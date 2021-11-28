"Нижний Новгород" сыграл вничью с "Крыльями Советов" в РПЛ

Фото: инстаграм "Нижнего Новгорода"/Автор неизвестен

"Нижний Новгород" на своем поле сыграл вничью с "Крыльями Советов" в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги.

"Нижний Новгород" - "Крылья Советов" - 0:0

"Нижний Новгород" - Нигматуллин, Козлов, Кечкеш, Масоэро, Каккоев, Юлдошев, Берковский (Баляй, 77), Калинский, Шарипов (Сапета, 76), Сулейманов (Эннин, 63), Косарев (Горбунов, 56).

"Крылья Советов" - Ломаев, Зеффан, Солдатенков, Бегич, Бейл, Ежов, Зиньковский (Пиняев, 77), Витюгов, Горшков (Якуба, 70), Цыпченко, Сергеев, Сарвели (Глушенков, 70).

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