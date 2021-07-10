"Нижний Новгород" усилился аргентинским защитником

Фото сайт "Нижнего Новгорода"

"Нижний Новгород" на своём официальном сайте объявил о заключении контракта с центральным защитником Лукасом Масоэро.

26-летний футболист перешёл в российский клуб в качестве свободного агента и подписал соглашение до 2023 года.

Рыночная стоимость аргентинца оценивается в 600 тысяч евро.

Масоэро перебрался в "Нижний Новгород" из пловдивского "Локомотива", в составе которого он забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 57 матчах за 3 сезона.

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