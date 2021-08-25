"Нижний Новгород" усилился бывшим вратарем "Краснодара"

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"Нижний Новгород" усилился бывшим вратарем "Краснодара"

Фото: сайт "Нижнего Новгорода"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Нижнего Новгорода" на официальном сайте объявила о переходе вратаря Андрея Синицына.

Голкипер перешел в нижегородский клуб на правах свободного агента и подписал контракт до лета 2022 года.

33-летний Синицын выступал за "Краснодар" с 2012 по 2020 годы, провел за клуб 103 матча и пропустил 105 голов. Также играл за "Читу", "Енисей" и "Акрон".

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