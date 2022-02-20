"Нижний Новгород" усилился экс-форвардом "Динамо"

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"Нижний Новгород" усилился экс-форвардом "Динамо"

Фото: инстаграм Сильвестра Игбуна/Автор неизвестен

Генеральный директор "Нижнего Новгорода" Равиль Измайлов сообщил, что клуб усилился нигерийским нападающим Сильвестром Игбуном.

"Нижний Новгород" подписал контракт с Игбуном до конца нынешнего сезона", — приводит слова Измайлова "Чемпионат".

31-летнего Игбун ранее играл за "Мидтьюлланд", "Уфу" и "Динамо". За сборную Нигерии провел шесть матчей, голов не забивал.

Не пропустите: Чалов сделал первое голевое действие в "Базеле". | http://soccernews.ru
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