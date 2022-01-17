"Нижний Новгород" усилился экс-хавбеком "Тамбова"
"Нижний Новгород" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Павла Карасева.
29-летний футболист, который являлся свободным агентом, заключил с новым клубом контракт на 1,5 года.
Рыночная стоимость россиянина оценивается в 850 тысяч евро.
Карасев в прошлом году выступал за БАТЭ, а до этого защищал цвета "Тамбова".
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