"Нижний Новгород" усилился экс-хавбеком "Тамбова"

Фото сайт "Нижнего Новгорода"

"Нижний Новгород" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Павла Карасева.

29-летний футболист, который являлся свободным агентом, заключил с новым клубом контракт на 1,5 года.

Рыночная стоимость россиянина оценивается в 850 тысяч евро.

Карасев в прошлом году выступал за БАТЭ, а до этого защищал цвета "Тамбова".

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