"Нижний Новгород" усилился защитником "Рубина"
Фото: твиттер "Нижнего Новгорода"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Нижнего Новгорода" в официальном твиттере объявила о переходе защитника казанского "Рубина" Виктора Александрова.
Нижегородцы арендовали футболиста до 31 декабря 2022 года с правом последующего выкупа.
20-летний Александров выступал за "Рубин" с 2019 года, но не провел за первую команду ни одного матча. Сдавался в аренду "Валмиере".
Не пропустите: "Зенит" презентовал трех новичков. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Динамо" упустило победу над датским клубом в товарищеском матче (видеообзор)
-
Агуэро рассказал о несостоявшемся переходе в "Баварию"
-
Матич может уйти из "Манчестер Юнайтед"
-
Хабиб высказался о будущем Роналду в "Манчестер Юнайтед"
-
"Краснодар" в результативном матче проиграл норвежскому клубу
-
"Нижний Новгород" усилился защитником "Рубина"
-
Расписание матчей 1/16 финала Лиги Конференций
-
Погба еще не определился со своим будущим
-
Почеттино попросил "Манчестер Юнайтед" купить Кейна
-
Пике посоветовал "Барселоне" избавиться от Месси
-
Арсен Адамов высказался о своем переходе в "Зенит"
-
Иньеста готов вернуться в "Барселону"
-
Три европейских клуба поборются за Мазрауи
-
Никита Кучеров стал амбассадором БК «1хСтавка»
-
"Бетис" построит новую базу, которая станет самой крупной в Европе
-
В "Челси" уверенны в подписании Кунде
-
Клопп высказался перед матчем с "Интером" в Лиге чемпионов
-
Индзаги поделился ожиданиями от матча с "Ливерпулем"
-
Стало известно о некоторых трансферных планах "Барселоны" на летнее ТО
-
Нагельсманн высказался о поражении от "Бохума" перед матчем с "Зальцбургом"