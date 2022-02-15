"Нижний Новгород" усилился защитником "Рубина"

Фото: твиттер "Нижнего Новгорода"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Нижнего Новгорода" в официальном твиттере объявила о переходе защитника казанского "Рубина" Виктора Александрова.

Нижегородцы арендовали футболиста до 31 декабря 2022 года с правом последующего выкупа.

20-летний Александров выступал за "Рубин" с 2019 года, но не провел за первую команду ни одного матча. Сдавался в аренду "Валмиере".

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