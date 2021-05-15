"Нижний Новгород" вышел в РПЛ вместо "Оренбурга", стыковые матчи отменены

Сегодня прошло заседание бюро исполкома РФС, в ходе которого было принято несколько важных решений касательно обмена командами между РПЛ и ФНЛ.

Поскольку "Оренбург" (2-е место) и "Алания" (4-е место) так и не получили нужные лицензии, эти клубы продолжат выступать во втором по силе дивизионе страны.

В связи с этим стыковые матчи между 3-й и 4-й командами ФНЛ и 13-й и 14-й командами РПЛ проводиться не будут.

А финишировавший третьим в ФНЛ "Нижний Новгород" выйдет в РПЛ напрямую вместо "Оренбурга". Ранее повышение в классе досрочно получили "Крылья Советов".

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