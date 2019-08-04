"Нижний Новгород" задумался над увольнением Черышева

Теги нижний новгороддмитрий черышевроберт евдокимов

"Нижний Новгород" задумался над увольнением Черышева

Наставник "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев может быть уволен со своего поста.

Сообщается, что руководство клуба недовольно стартом команды в новом сезоне ФНЛ. После 6 туров "Нижний Новгород" идет на 15-й позиции, имея в активе всего пять очков.

Отмечается, что сменщиком Черышева должен стать Роберт Евдокимов.

Напомним, что в прошлом сезоне клуб под руководством Черышева занял 4-е место в ФНЛ. В переходном матче за право выхода в РПЛ клуб проиграл "Крыльям Советов".

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