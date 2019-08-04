"Нижний Новгород" задумался над увольнением Черышева

Наставник "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев может быть уволен со своего поста.

Сообщается, что руководство клуба недовольно стартом команды в новом сезоне ФНЛ. После 6 туров "Нижний Новгород" идет на 15-й позиции, имея в активе всего пять очков.

Отмечается, что сменщиком Черышева должен стать Роберт Евдокимов.

Напомним, что в прошлом сезоне клуб под руководством Черышева занял 4-е место в ФНЛ. В переходном матче за право выхода в РПЛ клуб проиграл "Крыльям Советов".

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