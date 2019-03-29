"Ювентус" определился со стоимостью Пьянича

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"Ювентус" определился со стоимостью Пьянича

"Ювентус" определился с суммой, за которую готов отпустить хавбека Миралема Пьянича.

Как сообщает Football Italia, "старая синьора" хочет выручить с продажи 28-летнего боснийца не менее 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в трансфере футболиста заинтересован мадридский "Реал".

В этом сезоне Пьянич провел 36 поединков, в которых забил 4 гола и отдал 4 ассиста.

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