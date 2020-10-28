Мбаппе - самый быстрый футболист прошлого сезона Лиги Чемпионов

УЕФА представил рейтинг самых быстрых футболистов прошлого сезона Лиги Чемпионов.

Первое место занял форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, разогнавшийся в игре против "Баварии" до 33,98 км/ч. В топ-3 также также вошли защитник "РБ Лейпцига" Лукас Клостерманн (33,82 км/ч в игре против ПСЖ) и хавбек "Аталанты" Ханс Хатебур (33,71 км/ч в игре с ПСЖ).

Ранее сообщалось, что Мбаппе стал четвертым в списке самых быстрых футболистов 2020 года.

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