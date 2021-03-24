Жена Карпина рассказала о рационе мужа
Фото: "Чемпионат"
Дарья, супруга наставника "Ростова" Валерия Карпина, рассказала о рационе мужа.
"Да он вообще ничего не делает и жрет все подряд, ха-ха. Ему повезло с генетикой. Он много лет занимался спортом и сейчас работа отнимает у него много сил и энергии. Свободного времени на себя нет, вот он особо и не занимается. При этом мышечный каркас остается в тонусе.
Сказать честно, за питанием он не следит вообще. Любит хлеб, сладкое, может себе позволить сухого красного вина", - приводит слова Дарьи Sport24.
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