"No Messi, no party"! "Барселона" проиграла "Атлетику" первый матч текущего сезона Ла Лиги. Все из-за чуда в исполнении Адуриса

"Атлетик" дожал "Барселону" в матче 1-го тура чемпионата Испании, забив победный гол на последних минутах (1:0). "Барселона" вышла на матч без травмированного Месси, но с новичками в лице Гризманна и де Йонга. Характерно, что в запасе при этом остался Бускетс, а помощниками Фрэнки в центре поля стали Аленья и Роберто. Привычной была только задняя линия, в то время как "Атлетик" в кадровом плане ничем не удивил. Уже на старте поединка каталонцы захватили контроль над мячом и заработали несколько угловых, однако первый момент во встрече создали баски. На 7-й минуте Дембеле подарил мяч сопернику на фланге, после чего Уильямс сместился в центр и выстрелил метров с 30-ти под левую стойку – тер Штеген парировал! На 15-ом обороте секундной стрелки Иньяки вообще вывалился один на один с голкипером под углом, однако его удар щечкой в ​​дальний угол немец снова вытащил. "Барселона" не отвечала ничем. Подопечные Эрнесто Вальверде много держали мяч, но обострения с этого контроля было мало. Точнее, остроты со стороны гостей вообще не было, в то время как хозяева вели по ударам (3:0, 2 в створ) и обыгрышам один-в-один (4:3). Каталонцы не могли этому противостоять, поэтому на 31-й минуте произошел еще один выстрел по их воротам – это Лопес пробил с дистанции по центру в руки тер Штегена. Впрочем, уже на 32-й Унаи мог и привезти гол в свои ворота, отдав опрометчивую передачу назад точно в ноги Суаресу. Луис выстрелил в касание из пределов штрафной, однако попал в штангу! Это был первый удар "Барселоны" по воротам – и сразу после него уругваец попросил замену из-за повреждения.

"Атлетик" попытался воспользоваться некоторой дестабилизацией гостей (они играли в меньшинстве примерно четыре минуты). Это вылилось в прорыв Капы на правый край штрафной с передачей под удар Раулю Гарсии на 36-й минуте (в руки тер Штегена), а также в дальний неточный выстрел Лопеса на 39-й. "Барса" могла эффектно наказать соперника за расточительность в конце первого тайма – Рафинья, который изменил Суареса, мощно пробил из-за пределов штрафной в дальнюю девятку, но Симон кончиками пальцев таки перевел мяч в перекладину! После перерыва Эрнесто Вальверде снял Аленью, выпустив вместо него Ракитича, а также отправил на левый фланг Дембеле. Это сразу подействовало: "Барселона" полностью оставила "Атлетик" без мяча, а на 52-й минуте могла выйти вперед после проникающей передачи Усмана на левый край штрафной – Рафинья нанес мощный удар, но мяч в результате рикошета от Капы прошел рядом с ближней стойкой! Впрочем, это был единственный конкретный момент каталонцев на старте второго тайма. "Атлетик" с большим трудом, но сумел отвести игру от своих ворот. Более того, на 50-ых минутах хозяевам удалось провести ряд стандартов и моментов, самым острым из которых стал прорыв Вильямса на правый край штрафной с ударом под ближнюю штангу – тер Штеген парировал. У каталонцев в этот период можно вспомнить разве что дальний выстрел Рафиньи на 60-ой минуте, когда мяч полетел на верхние ряды трибун.

Постепенно матч вообще сбился к позиционной борьбе, однако на 70-й каталонцы едва не перевернули его ход: Роберто выиграл отскок, отдал передачу на Гризманна, а тот передал сферу под удар Ракитичу – Иван метров с 12-ти пробил над перекладиной! В последующие 10 минут команды не создали ничего, однако на 80-й каталонцы вновь приблизились к голу – Рафинья на дриблинге прорвался на край штрафной и выстрелил с рикошетом мимо левой стойки. Эндшпиль поединка тоже не был захватывающим. Скорости откровенно упали, а моменты исчезли. Единственным опасным эпизодом со стороны каталонцев стало замыкание подачи с левого фланга на 84-й минуте в исполнении Гризманна выше ворот. Гаиска Гаритано после этого снял с игры форварда Уильямса и выпустил 38-летнюю легенду Адуриса – и это сработало! На 89-й минуте Ариц первым же касанием замкнул поперечную передачу в штрафную ударом боковыми ножницами – 1:0! Гений! "Сан Мамес" сразу упал в экстаз, однако в компенсированное время "Барса" едва не отыгралась после навеса на дальнюю штангу, который замкнул ударом головой Лангле. Унаи Симон парировал этот выстрел, через несколько минут финальный свисток возвестил о победе Атлетика! Таким образом, чемпион Испании, вслед за чемпионом Германии, потерял очки в матче-открытии нового сезона, а также остался без Суареса на неопределенный срок. Впрочем, это только начало турнира.

"Барселона" без Месси – не совсем "Барселона"

Каталонцы впервые за 11 лет потерпели поражение в дебютном туре Ла Лиги – в сезоне 2008/2009 они проиграли "Нумансии", а следующие 10 чемпионатов "блаугранас" начинали с побед. Впрочем, неудача "Барселоны" именно в матче против Атлетика даже не удивила, ведь баски постоянно дают битву каталонцам. В прошлом чемпионате "матрасники" взяли две ничьи (причем в Бильбао гости откровенно "отскочили"), а в сезоне 2016/17 они вдевятером побеждали "сине-гранатовых" в Кубке. Матч 1-го тура текущего чемпионата не предвещал "Барселоне" легкой прогулки еще и потому, что в составе не было травмированного Месси, но были два новичка и резервисты в центре поля. Впрочем, все получилось гораздо хуже, чем ожидалось: по показателю xG каталонцы почти наиграли на один гол, создав всего пять голевых моментов - и из них не все заслуживают быть голом. В частности, совсем нерепрезентативные попадания в стойки: первое баски просто подарили передачей в ноги Суаресу, который находился далеко за спинами; второе [попадание] произошло после дальнего выстрела и сейва Симона – никакой командной игры в этом не было. Момент с ударом Ракитича на 70-й миунте во многом стал следствием сумбура в штрафной, а замыкание головой в исполнении Лангле прошло под времена нашествия в компенсированное время. Реально круто гости сыграли только на 52-й минуте, когда Дембеле отдал проникающую передачу под врывание и удар Рафиньи. Также неплохо открылся Гризманн на 84-й – и все. Для "Барселоны" этого мало.

Barcelona’s last six competitive matches without Lionel Messi:



Draw: 1-1 vs Inter Milan

Loss: 2-1 vs Levante

Loss: 2-0 vs Sevilla

Draw: 0-0 vs Huesca

Loss: 2-0 vs Celta Vigo

Loss: 1-0 vs Atletic Bilbao



No Messi, No party pic.twitter.com/koNrl8uIYR