"No Messi, no party"! "Барселона" проиграла "Атлетику" первый матч текущего сезона Ла Лиги. Все из-за чуда в исполнении Адуриса

"Атлетик" дожал "Барселону" в матче 1-го тура чемпионата Испании, забив победный гол на последних минутах (1:0). "Барселона" вышла на матч без травмированного Месси, но с новичками в лице Гризманна и де Йонга. Характерно, что в запасе при этом остался Бускетс, а помощниками Фрэнки в центре поля стали Аленья и Роберто. Привычной была только задняя линия, в то время как "Атлетик" в кадровом плане ничем не удивил. Уже на старте поединка каталонцы захватили контроль над мячом и заработали несколько угловых, однако первый момент во встрече создали баски. На 7-й минуте Дембеле подарил мяч сопернику на фланге, после чего Уильямс сместился в центр и выстрелил метров с 30-ти под левую стойку – тер Штеген парировал! На 15-ом обороте секундной стрелки Иньяки вообще вывалился один на один с голкипером под углом, однако его удар щечкой в ​​дальний угол немец снова вытащил. "Барселона" не отвечала ничем. Подопечные Эрнесто Вальверде много держали мяч, но обострения с этого контроля было мало. Точнее, остроты со стороны гостей вообще не было, в то время как хозяева вели по ударам (3:0, 2 в створ) и обыгрышам один-в-один (4:3). Каталонцы не могли этому противостоять, поэтому на 31-й минуте произошел еще один выстрел по их воротам – это Лопес пробил с дистанции по центру в руки тер Штегена. Впрочем, уже на 32-й Унаи мог и привезти гол в свои ворота, отдав опрометчивую передачу назад точно в ноги Суаресу. Луис выстрелил в касание из пределов штрафной, однако попал в штангу! Это был первый удар "Барселоны" по воротам – и сразу после него уругваец попросил замену из-за повреждения.

"Атлетик" попытался воспользоваться некоторой дестабилизацией гостей (они играли в меньшинстве примерно четыре минуты). Это вылилось в прорыв Капы на правый край штрафной с передачей под удар Раулю Гарсии на 36-й минуте (в руки тер Штегена), а также в дальний неточный выстрел Лопеса на 39-й. "Барса" могла эффектно наказать соперника за расточительность в конце первого тайма – Рафинья, который изменил Суареса, мощно пробил из-за пределов штрафной в дальнюю девятку, но Симон кончиками пальцев таки перевел мяч в перекладину! После перерыва Эрнесто Вальверде снял Аленью, выпустив вместо него Ракитича, а также отправил на левый фланг Дембеле. Это сразу подействовало: "Барселона" полностью оставила "Атлетик" без мяча, а на 52-й минуте могла выйти вперед после проникающей передачи Усмана на левый край штрафной – Рафинья нанес мощный удар, но мяч в результате рикошета от Капы прошел рядом с ближней стойкой! Впрочем, это был единственный конкретный момент каталонцев на старте второго тайма. "Атлетик" с большим трудом, но сумел отвести игру от своих ворот. Более того, на 50-ых минутах хозяевам удалось провести ряд стандартов и моментов, самым острым из которых стал прорыв Вильямса на правый край штрафной с ударом под ближнюю штангу – тер Штеген парировал. У каталонцев в этот период можно вспомнить разве что дальний выстрел Рафиньи на 60-ой минуте, когда мяч полетел на верхние ряды трибун.

Постепенно матч вообще сбился к позиционной борьбе, однако на 70-й каталонцы едва не перевернули его ход: Роберто выиграл отскок, отдал передачу на Гризманна, а тот передал сферу под удар Ракитичу – Иван метров с 12-ти пробил над перекладиной! В последующие 10 минут команды не создали ничего, однако на 80-й каталонцы вновь приблизились к голу – Рафинья на дриблинге прорвался на край штрафной и выстрелил с рикошетом мимо левой стойки. Эндшпиль поединка тоже не был захватывающим. Скорости откровенно упали, а моменты исчезли. Единственным опасным эпизодом со стороны каталонцев стало замыкание подачи с левого фланга на 84-й минуте в исполнении Гризманна выше ворот. Гаиска Гаритано после этого снял с игры форварда Уильямса и выпустил 38-летнюю легенду Адуриса – и это сработало! На 89-й минуте Ариц первым же касанием замкнул поперечную передачу в штрафную ударом боковыми ножницами – 1:0! Гений! "Сан Мамес" сразу упал в экстаз, однако в компенсированное время "Барса" едва не отыгралась после навеса на дальнюю штангу, который замкнул ударом головой Лангле. Унаи Симон парировал этот выстрел, через несколько минут финальный свисток возвестил о победе Атлетика! Таким образом, чемпион Испании, вслед за чемпионом Германии, потерял очки в матче-открытии нового сезона, а также остался без Суареса на неопределенный срок. Впрочем, это только начало турнира.

"Барселона" без Месси – не совсем "Барселона"

Каталонцы впервые за 11 лет потерпели поражение в дебютном туре Ла Лиги – в сезоне 2008/2009 они проиграли "Нумансии", а следующие 10 чемпионатов "блаугранас" начинали с побед. Впрочем, неудача "Барселоны" именно в матче против Атлетика даже не удивила, ведь баски постоянно дают битву каталонцам. В прошлом чемпионате "матрасники" взяли две ничьи (причем в Бильбао гости откровенно "отскочили"), а в сезоне 2016/17 они вдевятером побеждали "сине-гранатовых" в Кубке. Матч 1-го тура текущего чемпионата не предвещал "Барселоне" легкой прогулки еще и потому, что в составе не было травмированного Месси, но были два новичка и резервисты в центре поля. Впрочем, все получилось гораздо хуже, чем ожидалось: по показателю xG каталонцы почти наиграли на один гол, создав всего пять голевых моментов - и из них не все заслуживают быть голом. В частности, совсем нерепрезентативные попадания в стойки: первое баски просто подарили передачей в ноги Суаресу, который находился далеко за спинами; второе [попадание] произошло после дальнего выстрела и сейва Симона – никакой командной игры в этом не было. Момент с ударом Ракитича на 70-й миунте во многом стал следствием сумбура в штрафной, а замыкание головой в исполнении Лангле прошло под времена нашествия в компенсированное время. Реально круто гости сыграли только на 52-й минуте, когда Дембеле отдал проникающую передачу под врывание и удар Рафиньи. Также неплохо открылся Гризманн на 84-й – и все. Для "Барселоны" этого мало.

Barcelona’s last six competitive matches without Lionel Messi:



Draw: 1-1 vs Inter Milan

Loss: 2-1 vs Levante

Loss: 2-0 vs Sevilla

Draw: 0-0 vs Huesca

Loss: 2-0 vs Celta Vigo

Loss: 1-0 vs Atletic Bilbao



No Messi, No party pic.twitter.com/koNrl8uIYR — FanAnticsFC (@FananticsFC_) 17 серпня 2019 р.

"Атлетик", конечно, тоже не устраивал кружев вокруг ворот соперника, однако в их действиях все равно было больше мысли. В частности, бросалась в глаза огромное количество дальних ударов – это не гениальная идея, но она позволяла избежать частых обрезок и контрвыпадов. Баски били из любой ситуации и отчасти без подготовки, только каталонцы начинали атаки от своих ворот. Другой проблемой для "Барсы" становились перемещения Уильямса. Иньяки двигался по всему фронту атаки, выглядывал из разных флангов и прекрасно открывался за спинами невнимательных центрхавов и фулбэков "Барсы". Это, в конце концов, привело к трем мощным ударов форварда в створ, два из которых прошли из свободных зон в штрафной. Каталонцы не контролировали Уильямса и страдали от его мобильности – не помогал даже отход де Йонга на свою половину. "Барселоне" не хватало динамики, но больше всего им не хватало Лео Месси. Наиболее ярко это продемонстрировал Ариц Адурис, который вышел на поле и через минуту выполнил нестандартный удар боковыми ножницами. За весь матч ни одна из суперзвезд "блаугранас" так и не решилась показать что-то неординарное; все действия каталонцев были слишком академическими и прогнозируемыми.

У Вальверде достаточно футболистов высокого класса, но до сих пор X-фактором его команды остается именно Месси – причем здесь важны не только его дриблерские и бомбардирские качества, сколько банальная решимость. Только Лео в нынешней "Барселоне" не боится брать на себя инициативу: например, в финале Кубка против "Валенсии" он нанес 12 ударов по воротам – на "Сан-Мамесе" же "блаугранас" всей командой выполнили только 11. Кроме того, аргентинец максимально быстро принимает решения в сложных ситуациях, очень помогает при выходе из-под прессинга – Лионель просто смещается, обыгрывается в одно-два касания и выходит на оперативное пространство. В матче против "Атлетика" такого футболиста среди нападающих каталонцев не нашлось, хотя здесь не повезло с травмой Суареса – он X-фактор, который выражается в гениальной игре по последней линии и в оттяжке. Говоря проще, "Барселона" без Месси оказалась командой, которая мало чем отличается от "Атлетика". Поединок на "Сан-Мамесе" выдался крайне равным и должен был завершиться вничью, однако у басков нашелся смелый футболист с нестандартным мышлением. Среди каталонского созвездия мультимиллионеров подобного так и не появилось!

Дебют новичков "Барселоны" не удался

Дебют де Йонга и Гризманна в футболке "Барселоны" в официальных матчах можно оценить на "тройку" – "блаугранас" уступили, результативными или заметными действиями новички не блеснули, но и откровенного провала не допустили. Особенно это касается Фрэнки, которому полбалла можно определить через партнеров по флангам (Роберто и Аленьи). Голландскому центрхаву нужно было подчищать за обоими, а также выполнять другую малозаметную работу – создавать "треугольники", помогать выйти из-под прессинга, заполнять зоны, прессинговать и тому подобное. По количеству касаний к мячу де Йонг уступает только защитникам "Барселоны", а по точности передач он вообще лидер (62 пасы, 94% точных). Также на счету Фрэнки 2 перехвата, 1 отбор, 2 успешных обыгрыша и 1 выигранный верховой мяч. Впрочем, нельзя сказать, что де Йонг произвел значительное влияние на работу в центре поля – в этом плане больше запомнился Ракитич. С переменным успехом опорники Гарсия и Лопес держали Фрэнки под контролем, не давая значительного пространства и времени для принятия решений. Новичок не смог эффективно решить проблему агрессивного прессинга "Атлетика", хотя здесь стоит отметить общую проблему в средней зоне (особенно в первом тайме) – де Йонгу часто приходилось разрываться между задачами и даже помогать при розыгрыше мяча от ворот.

В общем, Фрэнки удалось показать, для чего он в "Барселоне". Это футболист-интеллектуал с широкими набором функций и оперативным пространством, которое в будущем должен заменить Бускетса в качестве диспетчера центра поля. Впрочем, именно на матч против "Атлетика" де Йонг подошел сырым, несыгранным с партнерами и не полностью интегрированным в систему "блаугранас". Его прогресс – дело времени, но в Бильбао голландец сыграл на твердую "тройку". Гризманну на "Сан-Мамесе" не очень повезло из-за травмы Суареса. Во-первых, разрушались и без того сырые игровые связи – вместо Месси и Луиса в партнерах француз получил Рафинью и Дембеле. Во-вторых, Антуану пришлось переходить с левого фланга в центр, принимая на себя функции фальшивой девятки. Это не лучшая ипостась француза, а в условиях проблемы связи с хавбеками чемпиону мира вообще было трудно. Как следствие, Антуан нанес всего три удара (2 неточных, 1 заблокирован) и выполнил лишь 6 передач в последней трети поля – половина из них представляла собой пас на ближнего. Нельзя сказать, что Гризманн растворился на поле. Он был заметным, мог забить, несколько раз здорово открывался и скидывал мяч партнерам (как на 70-й минуте Ракитич), но общая эффективность осталась невысокой – особенно когда ты дороже всей обороны "Атлетика".

Ариц Адурис феноменален

Для 38-летнего нападающего "Атлетика" этот сезон является последним в карьере. Невероятно, но всего четыре года назад Ариц забил 37 голов за сезон, а через год получил вызов в сборную Испании. В прошлом сезоне, однако, он больше лечился, чем играл, но 2 гола Адурис таки забил – один из них пришел с пенальти, который был выполнен без разбега. В матче против "Барселоны" в дебютном туре Ла Лиги форвард прогнозируемо грел лавку до 87-й минуты. Следует отдать должное тренеру "матрасников" Гаиске Гаритано – перед финальным свистком он решил не ломать игру, а рискнуть и взять ее. На поле вышел Адурис, который уже через минуту первым касанием мяча сделал невероятный гол с боковых ножниц. Этот гол стал рекордным для Ла Лиги – еще никто, кроме Адуриса и Месси, не забивал в 15-ти чемпионатах Испании подряд. Он также прекрасно охарактеризовал Арица как нападающего, ведь тот всегда классно боролся и демонстрировал прекрасную пластичность. Для бывшего наставника "Атлетика", а ныне главного тренера "Барселоны" – Эрнесто Вальверде – подобное развитие событий не было новым, ведь Адурис уже забивал похожие гола на его глазах. По словам тренера "блаугранас", тот все понял еще тогда, когда Ариц выпрыгнул. Так прославленный ветеран показал ценным новичкам "Барселоны", что значит быть настоящей звездой. Ей не нужно много движений – достаточно лишь одного прикосновения и немного фантазии.