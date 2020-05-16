"No Semin, no party": экс-тренер "Локомотива" анонсировал общение с болельщиками

Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин пообещал в скором времени ответить на вопросы болельщиков.

"Дорогие друзья! Мы всегда были и будем вместе! Постараюсь ответить на все интересующие Вас вопросы после 31 мая. Будем здоровы!" - написал 73-летний специалист в инстаграме, прикрепив фото с надписью "No Semin, no party" ("Нет Сёмина, нет вечеринки").

Напомним, что в четверг совет директоров "Локомотива" единогласно решил не продлевать контракт с Сёминым и назначить вместо него серба Марко Николича.

Легендарному наставнику предложили остаться в структуре клуба и получить ряд привилегий, но тот отказался.

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