Нобель Арустамян: "Еременко покинет "Ростов""

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Нобель Арустамян: "Еременко покинет "Ростов""Хавбек "Ростова" Роман Еременко покинет клуб.

Инсайдер Нобель Арустамян утверждает, что клуб и футболист близки к расторжению контракта. Договор действовал до лета 2023 года.

"Контракт будет прекращен по обоюдному согласию. В воскресенье Еременко не доиграл первый тайм кубкового матча с "Ахматом"", пишет  Арустамян в своем Телеграмм-канале.

В текущем сезоне РПЛ полузащитник выходил на поле в 16 матчах. На его счету 1 гол, 1 результативная передача и 1 красная карточка.
 
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